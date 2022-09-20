Губернатор поощрил «олимпийцев»

Губернатор не только поздравил талантливых школьников, но и попросил после школы поступать в наши вузы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера во Дворце молодежи Екатеринбурга губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вручил премии учащимся школ региона и их педагогам. По итогам 2021–2022 учебного года дипломы и денежные премии получили 183 ученика и 96 учителей.

Ежегодная премия губернатора вручается с 1997 года, ею поощряют талантливых школьников, достигших успехов в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности. Также награждаются победители и призеры регионального и заключительного этапов всероссийских олимпиад. За эти годы обладателями премии стали более полутора тысяч ребят, общая сумма выплат превысила 50 миллионов рублей.

– Для меня особая честь и удовольствие вручить губернаторские премии ребятам, которые добиваются выдающихся результатов в учебе, – сказал Евгений Куйвашев. – Каждый раз, когда мы чествуем победителей и призеров олимпиад, я убеждаюсь, насколько богата талантами наша уральская земля и какая у нас замечательная молодежь. Каждая ваша победа подтверждает, что в нашем регионе образованию и воспитанию молодежи уделяется огромное внимание. Мы действительно много сил и средств вкладываем в то, чтобы все наши школьники могли получить достойное образование и имели широкие возможности для самореализации.

В этом году двое представителей Свердловской области стали победителями, а 34 — призерами заключительных этапов олимпиады. Учащиеся области продемонстрировали выдающиеся знания в математике, физике, русском, испанском и немецком языках, литературе, истории, биологии, обществознании. Больше всего призовых мест – сразу восемь – школьники из нашего региона получили на олимпиаде по информатике. В зависимости от результата, ребята получат премии в размере от 40 до 100 тысяч рублей.

В этом году впервые премии губернатора получат и педагоги, подготовившие талантливых учеников. Учителям победителей олимпиад выплатят по 100 тысяч рублей, призеров — по 70 тысяч. Наставникам победителей регионального этапа — по 40 тысяч рублей. Всего на премии в этом году выделено более шести миллионов рублей.

– Во время встречи в прошлом году Евгения Куйвашева с отличниками учебы прозвучала инициатива со стороны школьников и их наставников, что неплохо было бы разработать порядок вручения премий губернатора педагогам особо отличившихся на региональном и всероссийском этапах олимпиады детей. И вот в марте этого года губернатор издал указ о поддержке наших лучших педагогов. Некоторые из них подготовили сразу нескольких призеров и победителей регионального и всероссийского этапов. Если педагог постоянно ведет ребенка к успехам, то этот труд должен быть обязательно оценен, – отметил исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Одна из обладательниц премии – Наталья Анохина – преподает русский язык и литературу в гимназии № 9. В этом году два ее подопечных стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады. А сколько за годы работы она подготовила призеров регионального этапа – можно сбиться со счета. По словам Натальи, у нее нет особенной методики подготовки, лишь большая любовь к детям и наметанный глаз:

– Надо во всех учениках видеть потенциал и поддерживать желание хорошо учиться, участвовать в олимпиадах даже у тех, кто, на первый взгляд, не блещет талантами. Всем давать шанс. И тогда будет результат.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов