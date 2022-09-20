Евгений Куйвашев вручил премии школьникам и педагогам

Всего по итогам учебного года 2021–2022 годов дипломы и денежные премии получили 183 школьника. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии школьникам за достижения в спортивной, творческой, интеллектуальной и социально значимой деятельности. Впервые наград были удостоены 96 преподавателей, которые подготовили учеников, ставших призерами или победителями Всероссийской олимпиады школьников.

Кроме главы региона премии вручали и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор фонда "Золотое сечение" Инна Денюш и директор Дворца молодежи Александр Слизько.

"Свердловская область входит в число российских лидеров по количеству участников, победителей и призеров Всероссийских олимпиад. Каждая ваша победа подтверждает, что в нашем регионе образованию и воспитанию молодежи уделяется особое внимание. Мы создаем новую, современную образовательную среду не только в Екатеринбурге, но и в отдаленных от областного центра территориях. Эта работа дает видимые результаты", — сказал Евгений Куйвашев.

Всего по итогам учебного года 2021–2022 годов дипломы и денежные премии получили 183 школьника. В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что с нынешнего года по решению губернатора денежные вознаграждения также полагаются и учителям, которые подготовили призеров и победителей олимпиад — им полагается по 70 и 100 тыс. рублей соответственно. Наставники победителей регионального этапа получили по 40 тыс. рублей. Аналогичные премии выплачивают детям-участникам.

Ученик 11 класса школы № 113 Екатеринбурга Алексей Квакин стал одним из тех, кто получил премию из рук губернатора. Он завоевал победу в номинации "Беспилотный транспорт и логистические системы" на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы".

"Для меня премия губернатора означает, что мой труд и мои увлечения действительно важны. Мой проект "Система поиска опасных объектов под землей" создан для автоматической разведки потенциально опасных территорий без участия человека. Система включала в себя специально разработанную платформу с комплексом датчиков, две станции GPS для локальной корректировки координат и софт для взаимодействия всей системы", — рассказал молодой человек.

Ознакомиться с полным списком награжденных можно здесь.