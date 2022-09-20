Сергей Кравцов и Евгений Куйвашев обсудили подготовку ко Дню среднего профобразования

Глава Минпросвещения РФ назвал Средний Урал одним из лидеров в сфере среднего профессионального образования. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в режиме видеосвязи провели рабочую встречу, на которой обсуждали подготовку ко Дню среднего профобразования в регионе. В Екатеринбурге будут организованы конкурсы, презентации и обширная деловая программа.

Напомним, в 2020 году президент РФ Владимир Путин установил День среднего профессионального образования на 2 октября. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране, а Свердловская область станет главной площадкой.

Глава Минпросвещения РФ назвал Средний Урал одним из лидеров в сфере среднего профессионального образования. В свою очередь губернатор отметил, что учебные заведения региона продолжают наращивать подготовку профессиональных кадров.

"В этом году колледжи и техникумы региона выпустили более 24 тысяч специалистов, более 30 тысяч студентов приняли на обучение. Наш регион обладает большим опытом проведения крупных федеральных мероприятий на высоком организационном уровне", — заявил Евгений Куйвашев.

Как пояснили в региональном департаменте информполитики, День среднего профобразования будет совмещен с финалом конкурса "Мастер года". Праздничные мероприятия пройдут в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО", а также на площадках колледжей и техникумов.

В рамках Дня среднего профобразования состоятся заседание Межрегионального совета по профессиональному образованию Уральского федерального округа, сессии и круглые столы с работодателями по вопросам профориентации, презентации лучших практик и исследований по подготовке кадров для профобразования. Кроме того планируется выставка достижений в системе среднего образования.