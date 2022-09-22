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Общество / Образование
22 сентября 2022, 09:57

Выпускника УрГУ избрали председателем УрО РАН

  Валерия Белякова
Виктор Руденко

Виктор Руденко сменил на посту председателя Валерия Чарушина. Фото: Галина Соловьева

Выпускник философского факультета УрГУ Виктор Руденко стал председателем Уральского отделения Российской академии наук. Информацию об избрании сообщает официальный telegram-канал УрФУ.

Доктор юридических наук сменил химика-органика Валерия Чарушина, занимающего пост председателя УрО РАН с 2008 года. Конкуренцию на выборах Виктору Руденко составил физик-математик Николай Лукоянов, который является директором Института математики и механики им. Н. Н. Красовского УрО РАН.

Виктору Руденко 54 года, УрГУ (ныне УрФУ) он с отличием закончил в 1984 году, с 1988 года является кандидатом философских наук, в 2011 году ему присвоено звание профессора. С 1988 года работает в ИФП (институте философии и права) УрО РАН, где прошел путь от младшего научного сотрудника до научного сотрудника, ученого секретаря, замдиректора, директора. В ряды академиков РАН он вступил в 2019 году.

Виктор Руденко является постоянным участником международных конференций и конгрессов, выступает в качестве главного редактора ряда научных журналов. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, ранее был избран новый президент Российской академии наук, им стал Геннадий Красников.

Областная газета Свердловской области

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