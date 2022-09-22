Выпускника УрГУ избрали председателем УрО РАН

Виктор Руденко сменил на посту председателя Валерия Чарушина. Фото: Галина Соловьева

Выпускник философского факультета УрГУ Виктор Руденко стал председателем Уральского отделения Российской академии наук. Информацию об избрании сообщает официальный telegram-канал УрФУ.

Доктор юридических наук сменил химика-органика Валерия Чарушина, занимающего пост председателя УрО РАН с 2008 года. Конкуренцию на выборах Виктору Руденко составил физик-математик Николай Лукоянов, который является директором Института математики и механики им. Н. Н. Красовского УрО РАН.

Виктору Руденко 54 года, УрГУ (ныне УрФУ) он с отличием закончил в 1984 году, с 1988 года является кандидатом философских наук, в 2011 году ему присвоено звание профессора. С 1988 года работает в ИФП (институте философии и права) УрО РАН, где прошел путь от младшего научного сотрудника до научного сотрудника, ученого секретаря, замдиректора, директора. В ряды академиков РАН он вступил в 2019 году.

Виктор Руденко является постоянным участником международных конференций и конгрессов, выступает в качестве главного редактора ряда научных журналов. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, ранее был избран новый президент Российской академии наук, им стал Геннадий Красников.