Для студентов вузов запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации

В Минобрнауки России открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Обучающиеся в высших учебных заведениях могут узнать интересующую их информацию.
В том числе студенты получат разъяснения о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку. Телефон 8 800 222-55-71 (доб. 1, доб. 2) будет доступен круглосуточно.
"Если вы студент и получили повестку — обратитесь на горячую линию либо заполняйте форму", — говорится в официальном telegram-канале министерства.
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