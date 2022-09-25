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Общество / Образование
25 сентября 2022, 10:19

Для студентов вузов запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации

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Горячая линия работает круглосуточно. Фото: Галина Соловьева

В Минобрнауки России открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Обучающиеся в высших учебных заведениях могут узнать интересующую их информацию.

В том числе студенты получат разъяснения о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку. Телефон 8 800 222-55-71 (доб. 1, доб. 2) будет доступен круглосуточно.

"Если вы студент и получили повестку — обратитесь на горячую линию либо заполняйте форму", — говорится в официальном telegram-канале министерства.

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Областная газета Свердловской области

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