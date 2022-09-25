Российские студенты начнут получать повышенную стипендию

Студенты могут получать и социальную, и академическую стипендии вместе. Фото: Алексей Кунилов

Ее получат обучающиеся на бюджете студенты-очники за патриотическую деятельность. Соответствующий приказ ранее выпустило Минобрнауки РФ.

В силу он вступает с сегодняшнего дня, 25 сентября, уточняет "Парламентская газета". Издание также пишет, что сейчас повышенные стипендии назначаются студентам-отличникам, призерам олимпиад и за выдающиеся достижения в учебе.

Добавим, исходя из приказа Министерства науки и высшего образования РФ, эти стипендии будут начисляться за систематическое участие студента в течение года "в проведении общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения". При этом такая работа должна быть подтверждена документально.

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