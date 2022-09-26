В Свердловской области появились новые направления допобразования

Новые места были открыты благодаря нацпроекту "Образование". Фото: департамент информполитики Свердловской области

В их числе — "Юниор.Эко-travel" и "По Уралу с рюкзаком". По новым направлениям создано 90 образовательных мест для детей от 11 до 15 лет.

Они открылись на высокотехнологичной Экостанции, которая начала работать на базе нижнетагильской станции юных натуралистов. В ее стенах ребята могут получить дополнительные знания по естественнонаучным направлениям, узнать о современных "зеленых" профессиях, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Образовательная площадка оснащена по последнему слову техники. Есть современное лабораторное оборудование для химических и микробиологических исследований, электронные микроскопы, ноутбуки, мультимедийное оборудование, наборы для экологического мониторинга.

Общая сумма проекта "Областная экостанция" составила 3,1 млн рублей. Из них почти 2,2 млн (областной бюджет) потрачено на современное оборудование. Ремонт помещения станции выполнен за счет средств муниципалитета.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Известно, что формат экостанций един для всех регионов России и состоит из нескольких модулей. Среди них:

"агро" – для исследований в области сельского хозяйства;

"био" – для исследований по направлениям ботаники, зоологии, общей экологии;

"экомониторинг" – длительные исследования в общей и прикладной экологии;

"лесное дело" – изучение состояния лесов и лесовосстановления;

"проектирование" – нацелен на экопросвещение, эковолонтерство, вторичную переработку сырья, стартапы в области экологии;

"профи" – позволит вести предпрофессиональную подготовку ребят, знакомить их с профессиями, педагогами профильных высших учебных заведений.

На нижнетагильской Экостанции пока запущены два модуля: "био" и "экомониторинг". Школьники уже занимаются продвижением стартап-проекта по производству съедобного лишайника, проверяют газированные напитки на наличие консервантов и красителей. Планируется, что к 2025 году заработают все пять модулей.