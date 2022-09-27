В Екатеринбурге ждут министра просвещения РФ Сергея Кравцова

Федеральный министр может принять участие во Всероссийском конкурсе, который стартует в Екатеринбурге завтра. Фото: с сайта Минпросвещения РФ

Глава Минпросвещения России может посетить столицу Урала уже в ближайшие выходные. Предполагается, что он примет участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса педагогических достижений "Мастер года".

Об этом пишет информагентство "Европейско-Азиатские новости".

Как ранее сообщал департамент информационной политики Свердловской области, лучшие педагоги среднего профобразования встретятся на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" для участия в финальных состязаниях конкурса "Мастер года". Мероприятия пройдут с 28 сентября по 3 октября.

Кстати, конкурс состоится в уральской столице неслучайно — он "следует за чемпионом": в прошлом году победителем стал наш земляк — преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, руководитель мастерской по компетенции "Хлебопечение" Дмитрий Кадочников.

Соревнования пройдут в три этапа:

первый этап — "Конкурс образовательных кейсов", обязательной частью которого являются задания в области кураторской и наставнической деятельности педагогов;

второй — "Открытый онлайн-семинар" — финалисты примут участие в дискуссиях на актуальные темы: отечественный туризм, машиностроение, биотехнологии, легкая промышленность, спорт, современная техника, информационные технологии и многие другие;

третий этап — "Влюбить в профессию" — пройдет в формате презентации направлений и специальностей, которые участники преподают в колледжах, для самых разных категорий слушателей.

"Востребованность среднего специального образования ежегодно растет, учебные заведения региона успешно справляются с задачей, наращивают подготовку профессиональных кадров для экономики. В этом году колледжи и техникумы региона выпустили более 24 тысяч специалистов, более 30 тысяч студентов приняли на обучение. Наш регион обладает большим опытом проведения крупных федеральных мероприятий на высоком организационном уровне", — отмечал ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.