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Общество / Образование
3 октября 2022, 15:06

На Среднем Урале 120 студентов вузов получат стипендии губернатора

  Валерия Белякова
Студенты

В Свердловской области лауреатами стипендии губернатора стали 120 студентов вузов. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области 120 лучших студентов вузов получат стипендии губернатора. Единовременную выплату перечислят за успехи в учебе.  

В отборе участвовали 500 учащихся вузов, организаций среднего профобразования (СПО), а также представители институтов УрО РАН, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В число лауреатов вошли студенты-отличники, не имеющие академических долгов. Приоритет отдавался молодым людям, ведущим научно-исследовательскую деятельность, участвующим в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

"Поощрение студентов-отличников и аспирантов, активно занимающихся научной деятельностью, давняя традиция для Свердловской области. Важно, что стипендии назначаются как студентам колледжей и техникумов, так и обучающимся на базе высшей школы. Награда за труд, за стремление молодежи к достижениям в образовании — это обязательная часть в процессе формирования будущих специалистов, которые уже через пару лет встанут во главе экономики Свердловской области. Сейчас поддержке студенчества в регионе уделяется серьезное внимание", — отметил и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.         

Стипендии губернатора Свердловской области появились в регионе с 1995 года. В этом году их получат 35 аспирантов, каждому положена выплата в 24 тысячи рублей. По 18 тысяч рублей перечислят 120 студентам вузов. Еще для 68 учащихся СПО предусмотрена сумма 10 800 рублей каждому. Повышенные на 10% стипендии перечислят тем, кто получает их во второй раз, на 20% сумма выплаты увеличится для получающих ее в третий раз. 

Напомним, на Среднем Урале по инициативе главы региона Евгения Куйвашева был создан фонд "Кампус", в котором будут разрабатываться меры поддержки студентов. 

Областная газета Свердловской области

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