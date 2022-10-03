В Екатеринбурге новый кампус на базе УрФУ построят к 2026 году

Новый кампус на базе УрФУ будет состоять из трех корпусов. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге к 2026 году на базе Уральского федерального университета возведут новый кампус. Решением этого вопроса займется публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Новый кампус будет состоять из трех учебных корпусов, которые построят в несколько этапов. Здания займут площадь в 100 тысяч квадратных метров. В них планируют разместить институты экономики и управления, радиоэлектроники и информационных технологий, а также специализированный учебно-научный центр для старшеклассников. В будущем комплекс сможет вмещать до 8 тысяч студентов.

Инициаторами возведения учебного кампуса стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководство УрФУ. Вместе им удалось добиться федерального финансирования в 20 миллиардов рублей. На эти деньги создадут современную студенческую инфраструктуру по мировым стандартам. В ближайшее время на конкурсной основе будет заключен госконтракт с застройщиком, которому предстоит сдать объекты "под ключ".

Напомним, губернаторский проект "Кампус" включает в себя развитие на Среднем Урале инфраструктуры для учащихся вузов, а также создание специальной стипендиальной программы и другие меры поддержки.