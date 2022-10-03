Темы дня

Общество / Образование
3 октября 2022, 20:59

Директор департамента журналистики УрФУ Владимир Волкоморов покидает свой пост

  Валерия Белякова
Владимир Волкоморов

Владимир Волкоморов возглавлял журфак УрФУ с февраля 2020 года. Фото: Галина Соловьева

Директор департамента журналистики Уральского федерального университета Владимир Волкоморов покидает свой пост. Информацию об увольнении он подтвердил журналисту "Областной газеты".

"Заявление написано сегодня, ухожу по личным причинам, хочу развиваться в других направлениях", — сообщил корреспонденту издания Владимир Волкоморов.

Он добавил, что заявление об увольнении им было написано сегодня и направлено для согласования во все необходимые инстанции университета.

Владимир Волкоморов возглавил журфак УрФУ в феврале 2020 года в возрасте 36 лет. Тогда его общий стаж работы по специальности составлял 15 лет. До Владимира Волкоморова факультетом журналистики 30 лет руководил Борис Лозовский.

Напомним, в апреле 2021 года журфак УрФУ отметил 85-летие.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.10.2022, 20:59 / Общество
Директор департамента журналистики УрФУ Владимир Волкоморов покидает свой пост
03.10.2022, 20:32 / Общество
На Среднем Урале до 6 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
03.10.2022, 19:47 / Спорт
Свердловская сборная выступит на международных летних Паралимпийских играх
03.10.2022, 19:11 / Общество
В Екатеринбурге новый кампус на базе УрФУ построят к 2026 году
03.10.2022, 18:05 / Общество
В Свердловской области работает горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации