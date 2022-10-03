Директор департамента журналистики УрФУ Владимир Волкоморов покидает свой пост

Владимир Волкоморов возглавлял журфак УрФУ с февраля 2020 года. Фото: Галина Соловьева

Директор департамента журналистики Уральского федерального университета Владимир Волкоморов покидает свой пост. Информацию об увольнении он подтвердил журналисту "Областной газеты".

"Заявление написано сегодня, ухожу по личным причинам, хочу развиваться в других направлениях", — сообщил корреспонденту издания Владимир Волкоморов.

Он добавил, что заявление об увольнении им было написано сегодня и направлено для согласования во все необходимые инстанции университета.

Владимир Волкоморов возглавил журфак УрФУ в феврале 2020 года в возрасте 36 лет. Тогда его общий стаж работы по специальности составлял 15 лет. До Владимира Волкоморова факультетом журналистики 30 лет руководил Борис Лозовский.

Напомним, в апреле 2021 года журфак УрФУ отметил 85-летие.