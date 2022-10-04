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Общество / Образование
4 октября 2022, 14:50

В Екатеринбурге готовы создать дежурные группы для детей работников оборонных заводов

  Валерия Белякова
Детский сад

Сейчас идет сбор заявок от предприятий обронно-промышленного комплекса. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге готовы создать в детсадах дежурные группы для детей, родители которых трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом на брифинге заявил начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

"Сегодня мы над этим вопросом активно работаем, в настоящий момент мы собираем заявки от предприятий оборонного комплекса. Рассматривается несколько форматов — это и 12-часовой рабочий день, при необходимости это будет 6-дневная рабочая неделя. Как только мы соберем заявки, мы организуем эту работу", — сообщил Константин Шевченко.

Также в преддверии Дня учителя Шевченко поздравил всех педагогов с наступающим праздником. Он отметил, что в 165 школах Екатеринбурга трудятся 8,5 тысяч педагогических работников, треть составляют молодые учителя. Многие из них возвращаются после обучения работать в свои школы.

"У нас есть вузы-партнеры. Мы поддерживаем партнерские отношения и целевой набор. В этом году 54 договора заключили на целевую подготовку педагогов", — резюмировал начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

Летом в Екатеринбурге прошел региональный педсовет, на котором рассказали о введении звания "Заслуженный учитель Свердловской области".

Областная газета Свердловской области

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