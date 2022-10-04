Кампус УрФУ отдали москвичам

Фото: Галина Соловьёва

30 сентября на портале госзакупок был объявлен аукцион по выбору подрядчика, который подготовит проект и построит в Екатеринбурге студенческий кампус для Уральского федерального университета имени первого Президента России Бориса Ельцина. Начальная стоимость контракта составляет 17,6 млрд рублей, средства будут выделены из федерального бюджета.

Впечатляющий размах

Аукцион объявила государственная компания «Единый заказчик в сфере строительства», созданная в прошлом году правительством России для эффективной реализации федеральных целевых программ и национальных проектов. Возглавляет ее экс-руководитель Департамента строительства города Москвы, кандидат юридических наук Карен Оганесян. В портфеле проектов компании – строительство общежитий и учебных корпусов для Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, спортивных объектов, библиотеки и учебно-лабораторного корпуса для Севастопольского госуниверситета, реконструкция корпусов Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского в Москве.

В июле этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании в правительстве заявил, что данная компания будет заказчиком и застройщиком объекта «Кампус УрФУ – центр цифровой трансформации» в Екатеринбурге, и подписал соответствующее постановление. В микрорайоне «Новокольцовский», где уже строятся общежития для студентов (Деревня Универсиады), она возведет три учебных корпуса общей площадью 100,2 тысячи квадратных метров. Земельные участки под них выделены в границах Сибирского тракта – ЕКАД – автодороги Екатеринбург-Кольцово – улицы Чистой.

По данным портала госзакупок, в корпусах разместятся Институт информационных технологий, Институт экономики и управления и специализированный учебно-научный Центр (СУНЦ).

Институт информационных технологий

Площадь здания – 40,3 тысячи квадратных метров, высота – не менее четырех этажей, вместимость – 4,1 тысячи студентов.

В институте предусмотрены: 25 лекционных аудиторий вместимостью от 50 до 500 человек, 60 аудиторий для семинаров вместимостью от 30 до 50 человек, 15 компьютерных классов, 10 лабораторий. А также студенческий центр высоких технологий, лаборатории телекоммуникационного оборудования, робототехники, средств связи и вариативного применения, молодежный проектный центр радиоэлектронных систем.

Помимо этого, в здании будет работать столовая с обеденным залом на 600 посадочных мест. Запланирована парковка на 477 машиномест.

Институт экономики и управления

Площадь здания – 35,9 тысячи квадратных метров, высота – не менее четырех этажей, вместимость – 3,6 тысячи студентов.

В институте предусмотрены: конференц-зал на 500 человек с возможностью трансформации в лекционную аудиторию (или в несколько – за счет перегородок), 12 трансформируемых аудиторий вместимостью от 100 до 250 человек, 30 аудиторий для семинаров, пять коворкинг-зон. А также учебные и компьютерные классы, лаборатории, помещения для проектной и самостоятельной работы студентов, зоны отдыха.

В здании будет работать столовая с обеденным залом на 500 посадочных мест, предусмотрена и парковка на 423 машиноместа. Помимо этого, при институте откроется библиотека с несколькими читальными залами, открытым и закрытым фондохранилищем. Планируется, что библиотечный фонд составит 980 тысяч экземпляров книг.

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ)

Площадь здания – 24 тысячи квадратных метров, высота – не менее четырех этажей, вместимость – 900 учащихся.

В центре предусмотрены: 40 универсальных учебных аудиторий, классы для теоретических занятий информатикой и компьютерные классы, кабинеты физики, химии, биологии и географии с полным комплектом оборудования, актовый зал на 800 мест. А также спортивный блок с тренажерным и хореографическим залом, раздевалками и душевыми; библиотека с читальным залом, медицинский блок и столовая с обеденным залом на 600 мест.

В СУНЦе будут работать лаборатории: электротехническая, механическая, химическая; молекулярной физики, оптики, биологии, инновационных технологий. Будет организована учебная обсерватория с куполом на чердаке здания и телескопом.

Около центра разместят спортивные площадки – футбольное поле с беговыми дорожками, открытый теннисный корт. Запланирована и парковка на 80 машиномест.

Время на стройку

Как сообщает портал госзакупок, учебные здания разобьют на блоки, образующие внутренние дворы. В каждом дворе предусмотрена крытая терраса для самоподготовки студентов на свежем воздухе. Учебные корпуса оснастят автоматизированной пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдением, лифтами и контейнерами для сбора бытовых отходов. В распоряжении студентов будет цифровое телевидение, радио, интернет, телефонная и диспетчерская связь.

– Новейшая инфраструктура позволит университету максимально развить образовательный, научный и инновационный потенциал. Студенты, аспиранты, а также талантливые школьники вузовского специализированного учебно-научного центра получат доступ к современным аудиториям и лабораториям, что, безусловно, отразится на прогрессе в технологической сфере – все эти усилия принесут пользу как региону, так и стране в целом, – отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Строительство кампуса начнется в 2023 году, как только будет готова проектная документация (на нее отводится 300 дней с момента заключения контракта между подрядчиком и «Единым заказчиком в сфере строительства»). Возведут кампус к 2026 году, он сможет вмещать в себя более восьми тысяч свердловских студентов, сообщил областной департамент информполитики.

Комплексный подход Первого сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил в УрФУ программу поддержки студенчества «Кампус». Она включает в себя создание современной инфраструктуры для учебы, возможность взять льготный кредит на образование, программу арендного жилья и специальные стипендии, а также скидки для студентов в магазинах, музеях, театрах, кафе и фитнес-центрах. Программа получила поддержку федерального правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 млрд рублей на проект «Кампус УрФУ – центр цифровой трансформации». Средства будут выделяться поэтапно, начиная с текущего года. 16 сентября Евгений Куйвашев подписал указ о создании фонда «Кампус». Он будет курировать вопросы областных стипендий, льгот на аренду жилья и различных скидок для студентов. На своей странице в Instagram губернатор сообщил: на одном из ближайших заседаний областного правительства будет принят устав фонда и назначен руководитель – кандидатура уже есть.

В ТОПе лучших Уральский федеральный университет – один из ведущих вузов России, в 2020 году он отметил 100-летие. Сегодня в нем обучается 36 тысяч студентов и работает 3,7 тысячи научно-педагогических работников, в том числе 561 доктор наук и 23 члена-корреспондента РАН. УрФУ реализует 344 образовательные программы по 28 специальностям. В Свердловской области это крупнейший вуз, в России он входит в десятку лучших вузов.