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Общество / Образование
4 октября 2022, 17:41

Уральский филиал РАНХиГС возглавил ее выпускник

  Валерия Белякова
Олег Гущин

Олег Гущин до назначения работал в УрФУ и департаменте министерства образования Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Уральский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) возглавил новый руководитель. Им стал бывший директор департамента министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин, сообщает пресс-служба РАНХиГС.

Нового ректора филиала академии уже представили коллективу. Перед Олегом Гущиным поставлена задача усиления позиции вуза в подготовке высококвалифицированных управленческих кадров для государственного, общественного и бизнес-секторов.

Олегу Гущину 50 лет. В 1998 году он с отличием окончил Уральскую академию государственной службы (ныне РАНХиГС) по специальности "Юриспруденция". В 2014 году он получил диплом магистра УрФУ по направлению подготовки "Социальная работа". Является доцентом и кандидатом социологических наук. Имеет статус государственного советника 3 класса. У нового ректора есть большой опыт преподавательской, научной, административной работы. Имеет награды от Министерства образования РФ и губернатора Свердловской области.

Предыдущий ректор филиала Руслан Долженко останется работать в академии в качестве советника директора. Бывший руководитель займется собственными проектами и научной работой.

Напомним, ранее с поста директора департамента журналистики УрФУ ушел Владимир Волкоморов, который возглавлял факультет с февраля 2020 года. 

Областная газета Свердловской области

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