«Это не профессия, это призвание»

Наталья Цап с ординаторами, которые выбрали для себя детскую хирургию. Фото: из личного архива Н.А. Цап

Сегодня – День учителя. В Свердловской области работает более 30 тысяч педагогов. Тем не менее в отрасли сегодня ощущается дефицит кадров. Чтобы привлечь молодежь в профессию, в регионе разработан ряд программ и мер поддержки учителей. Корреспонденты «ОГ» выяснили, на что можно рассчитывать работникам сферы образования.

Уральская столица – столица образовательная

В Свердловской области 1050 школ (165 из них – в Екатеринбурге). Профессии учителя на Среднем Урале уделяется большое внимание. К примеру, совсем недавно глава уральской столицы подписал постановление об индексации заработной платы.

– Если посмотреть по отрасли, то средняя зарплата учителя составляет около 51 тысячи рублей. Кроме того, существует система конкурсных мероприятий, которая сегодня выстроена не только в Екатеринбурге, но и в регионе. На сегодняшний день действуют восемь программ, ориентированных в том числе на поддержку молодых педагогов, – заявил директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

Для решения проблемы дефицита кадров в Екатеринбурге создана программа, в рамках которой учителей начинают готовить еще со школьной скамьи. Сегодня особенно востребованы педагоги начальных классов, физики, химии и математики.

– Для того чтобы снизить дефицит кадров, в системе образования Екатеринбурга реализован проект «Педагогический класс». Сейчас там обучается порядка 170 школьников. Программа эффективна тем, что по окончании школы дети поступят в педагогические вузы. По статистике, около 80 процентов из них после обучения возвращаются работать в родную школу, – отметил начальник департамента.

Константин Шевченко рассказал и о вызовах нового времени, с которым в начале пандемии столкнулись все. Дистанционный формат предполагает, что учителя должны быть на «ты» с новыми технологиями. Прежде чем провести урок «на удаленке», педагогу надо подготовиться.

– Я к каждому уроку готовилась по несколько часов, так как на «дистанте» у меня нет доски, на которой я могу что-то написать, и надо сделать слайды, чтобы донести до учеников материал. Плюс мне приходилось помогать учителям более старшего возраста, они не всегда успевают следить за развитием технологий, – рассказала учитель русского языка и литературы Марина Евдокимова.

К тому же в школах все чаще используют так называемые сетевые проекты, когда блок школьного курса можно изучить в учреждении профессионального образования. Сегодня в Екатеринбурге представлена хорошая инфраструктура дополнительного обучения: это технопарки, IT-клубы, фонд «Золотое сечение». Часть образовательных курсов выносится на эти площадки.

Премия за талант

В качестве еще одной меры поддержки учителей можно назвать премии губернатора. Их получают педагоги, подготовившие талантливых учеников. Учителям победителей олимпиад выплачивают по 100 тысяч рублей, педагогам призеров – по 70 тысяч. Наставникам победителей регионального этапа – по 40 тысяч рублей. В этом году премии вручались впервые, на это было выделено более шести миллионов рублей. По итогам 2021–2022 учебного года дипломы и денежные премии получили 183 ученика и 96 учителей.

– Во время встречи в прошлом году Евгения Куйвашева с отличниками учебы прозвучала инициатива со стороны школьников и их наставников: неплохо было бы разработать порядок вручения премий губернатора педагогам, особо отличившихся на региональном и всероссийском этапах олимпиады детей. И вот в марте этого года губернатор издал указ о поддержке наших лучших педагогов. Некоторые из них подготовили сразу нескольких призеров и победителей регионального и всероссийского этапов. Если педагог постоянно ведет ребенка к успехам, то этот труд должен быть обязательно оценен, – отметил исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Дополнительную награду получили также финалисты региональных конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России». Победители – по 300 тысяч рублей, занявшие второе и третье места – по 200 и по 100 тысяч рублей соответственно. Учителя, которые становятся лучшими, не просто хорошо дают материал ребенку. Они ищут уникальные методики, нестандартные подходы, новые формы работы с детьми.

Гордиться своими учениками – это характерная черта большинства учителей. Заведующая кафедрой детской хирургии УГМУ Наталья Цап за годы работы выпустила не одну тысячу врачей. Про себя говорит, что она и врач, и педагог.

– Я сегодня искала фотографии, и нашла на фото ребят – мы их называем «кружковцы». Это студенты, которые со 2–3 курса выбирают профессию – детский хирург. Все студенты – мои ученики, почти все, кто на фото, сейчас работают в практическом здравоохранении. Они работают в 9-й детской больнице, в областной детской больнице, в поликлиниках города Екатеринбурга, в медучреждениях Свердловской области. Я помогаю моим ученикам в ежедневном режиме, особенно пока не выросли, пока молодые. Я стараюсь всегда и в операционной помочь, иду ассистировать, считаю, что это морально-психологическая поддержка, – говорит Наталья Цап.

Земский учитель

В отдаленных территориях Свердловской области кадровый вопрос стоит не менее остро. Не хватает учителей по физике, математике, иностранным языкам, музыке. Для поддержки педагогов в сельской местности и небольших городах действует программа «Земский учитель». Участники проекта получают грант в размере миллиона рублей. Деньги можно потратить на свое усмотрение.

– Нагрузка у педагогов большая, и учителя как ответственные люди перед началом учебного года морально себя настраивают на то, что болеть нельзя, ну это все лирика. Что касается программы, то есть поддержка при переселении к месту работы, с приобретением жилья. Это дает нам возможность повысить качество образования, поскольку учитель не будет перегружен и больше времени сможет уделять внеурочной работе и дополнительному образованию. Это уже вектор развития, – рассказал директор школы №2 Нижней Туры Евгений Спехов.

В ближайшие пять лет, а именно столько должен проработать педагог по программе «Земский учитель», в школе №2 Нижней Туры точно будет учитель химии и биологии. Виктория Кудымова вместе с семьей переехала из Верхотурья, но перед этим ей пришлось пройти серьезный конкурсный отбор.

– Если честно, до конца не верили, что я выиграю конкурс. Город выбирали поближе к родному Верхотурью, потому что муж был не готов сразу сменить работу. После переезда в Нижнюю Туру нам выделили муниципальную квартиру, это не связано с программой «Земский учитель», но это весомый и очень приятный бонус. Миллион, полученный по программе, пока не потратили, планируем купить жилье, – рассказала Виктория Кудымова.

Заслуженный учитель

В этом году региональным законом, проект которого внес в Заксобрание губернатор, было введено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Обладатель этого звания будет получать единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей, а также ежемесячное пособие в размере 1 тысячи рублей.

Кандидатов на присвоение звания будут представлять педагогические советы и главы муниципалитетов. Затем документы рассмотрит комиссия министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Чтобы стать заслуженным учителем Свердловской области, надо проработать в школах региона не менее 20 лет, а также иметь особые заслуги в сфере образования.

Первые 8 педагогов, удостоенных нового звания, будут отмечены сегодня – в День учителя. Подробно о каждом мы расскажем в следующем номере «Областной газеты».

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области После медиков вторые герои в пандемию коронавируса для меня – это учителя. Они справились со всеми трудностями дистанта, несмотря на критику. Знаю, насколько тяжел труд педагогов. У меня бабушка учительницей работала, отец немного преподавал. Всегда с теплотой вспоминаю свою первую учительницу – Людмилу Валентиновну Стафееву. Я даже инженеров на «Иннопроме» обескуражил: сказал им, что главная профессия – педагог. Юрий БИКТУГАНОВ, министр образования и молодежной политики Свердловской области Я окончил сельскую школу в Верхнем Бугалыше Красноуфимского района. На выбор профессии в первую очередь повлиял мой дядя Вениамин Эпаевич Биктуганов – учитель истории и физкультуры. Он очень интересно преподавал историю России – на примере семейных ценностей, традиций и культуры. Позже на меня повлиял еще один учитель – физики, и я увлекся практическими лабораторными исследованиями. Кстати, после школы я поступил в Свердловский педагогический институт и стал преподавателем физики и астрономии. Ну и, конечно, не могу не вспомнить добрым словом еще двух педагогов – нашего классного руководителя Валентину Федоровну Низаеву и учителя русского языка и литературы Татьяну Александровну Плетенёву-Рожкову. Хочу сказать им всем большое спасибо! Александр ПАНТЫКИН, заслуженный деятель искусств РФ, композитор, «дедушка Уральского рока» Мой любимый учитель – Клавдия Даниловна Кузнецова. Она преподавала русский язык и литературу в школе №45 Екатеринбурга. Именно благодаря ее интересным, увлекательным урокам у меня появилась тяга и любовь к литературе. Возможно, только поэтому сейчас я пишу либретто для своих опер. Но однозначно – основа моих произведений в том, что меня еще со школьной скамьи научили обращаться со словом, привили любовь к книгам классиков и современников. Все это сделала Клавдия Даниловна. Дамир ЮСУПОВ, Герой России, командир воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии» Мне кажется, все помнят своего первого учителя, и я помню. Это была Нина Григорьевна Телегей, которая учила нас с первого по третий класс в школе №2 города Игарка Красноярского края. Она была очень доброй, но при этом и строгой. Умела все доходчиво объяснить. С пятого по девятый классы я учился уже в другой игарской школе – №1. Там мне особенно запомнилась Татьяна Григорьевна Забрыгина. Она преподавала историю, очень любила своей предмет, проводила конкурсы и викторины. По ее предмету у меня была пятерка. Кстати, Татьяна Григорьевна работает в этой школе до сих пор. Знаю это от знакомых, потому что сам, к сожалению, в Игарке не был с 1993 года. Я благодарен своим учителям за их нелегкий труд, желаю им крепкого здоровья и благополучия. Никита КОРЫТИН, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств: «В 90-м году моя семья переехала из одного рабочего района (ЖБИ) в другой (Эльмаш), и я оказался в 99-й школе (теперь гимназия) с очень высокими требованиями к ученикам. Глазкова Ирина Никифоровна была моим классным руководителем и вела диковинный для меня и того времени предмет – МХК (мировая художественная культура. – Прим. ред.), который казался какой-то непостижимой отдушиной среди серости 90-х, карточек, очередей, криминала и прочих примет времени. Благодаря ей мне было разрешено пользоваться электрогитарой из школьной радиорубки. Это было что-то нереальное. Так как я работаю в культуре уже долгое время, на досуге – отъявленный меломан, думаю, что ее влияние сложно переоценить». Андрей ЕЛИСЕЕВ, детский хирург отделения неотложной хирургии ДКБ № 9 На меня непосредственное влияние оказала заведующая кафедрой детской хирургии УГМУ Наталья Александровна Цап. Она учила, наставляла нас во время освоения профессии. И даже спустя время, когда я начал работать по профессии, Наталья Александровна продолжает поддерживать: советует по поводу оказания помощи тяжелым или больным с нетипичным течением заболевания, помогает нам – своим ученикам. Мы к ней регулярно обращаемся, на этом устроена хирургия, знания мы получаем не только из книг, но и стоя в операционной от учителя к ученику, когда каждое движение имеет огромное значение в спасении жизни и здоровья ребенка. Есть один момент, который отличает Наталью Александровну от всех остальных педагогов, – это огромная жизненная энергия. Во время студенчества и сейчас она мотивирует нас, заставляет двигаться дальше, изучать новые области своего дела, получать новые знания – это ее жизненная энергия и непоколебимый оптимизм.

День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования. С 1965 по 1993 год в России День учителя отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года профессиональный праздник закреплен в календаре – 5 октября.