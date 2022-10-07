Темы дня

Общество / Образование
7 октября 2022, 17:30

В Екатеринбурге дан старт строительству новой школы

строительство школы

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, новую школу очень ждут жители микрорайона ВИЗ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге состоялась церемония заливки бетона в основание первой школы, которая строится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В фундамент заложили монеты – на счастье.

По данным департамента информполитики Свердловской области, новая школа № 41 на ул. Котельникова, 5 будет построена и введена в эксплуатацию до конца 2023 года. Стоимость проекта 1,7 млрд рублей, в том числе 433,8 тыс. рублей – субсидия из федерального бюджета.

Как отметил и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, объединение усилий власти и бизнеса позволит повысить темпы и качество строительства образовательных учреждений в регионе. Он также напомнил, что первое концессионное соглашение по строительству школы было заключено по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева. Оно предполагает строительство в рассрочку.

"В перспективе мы планируем заключить новые концессионные соглашения по объектам в Екатеринбурге и Березовском", – добавил Юрий Биктуганов.

Напомним, глава региона добился федерального софинансирования на строительство двух свердловских школ через механизмы государственно-частного партнерства. Минпросвещения РФ одобрило заявки, поданные главой региона, на строительство школы в столице Среднего Урала и реконструкцию школы в Верхней Пышме.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.10.2022, 21:56 / Спорт
"Урал" обыграл "Химки" и покинул зону вылета
07.10.2022, 21:06 / Общество
В свердловском филиале "Динамо" выбрали нового директора
07.10.2022, 20:28 / Экономика
Сбербанк предупредил о сбое в работе приложения за границей
07.10.2022, 20:00 / Общество
В России ужесточили правила продажи животных
07.10.2022, 19:24 / Политика
В Камышлове переизбрали главу