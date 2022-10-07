В Екатеринбурге дан старт строительству новой школы

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, новую школу очень ждут жители микрорайона ВИЗ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге состоялась церемония заливки бетона в основание первой школы, которая строится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В фундамент заложили монеты – на счастье.

По данным департамента информполитики Свердловской области, новая школа № 41 на ул. Котельникова, 5 будет построена и введена в эксплуатацию до конца 2023 года. Стоимость проекта 1,7 млрд рублей, в том числе 433,8 тыс. рублей – субсидия из федерального бюджета.

Как отметил и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, объединение усилий власти и бизнеса позволит повысить темпы и качество строительства образовательных учреждений в регионе. Он также напомнил, что первое концессионное соглашение по строительству школы было заключено по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева. Оно предполагает строительство в рассрочку.

"В перспективе мы планируем заключить новые концессионные соглашения по объектам в Екатеринбурге и Березовском", – добавил Юрий Биктуганов.

Напомним, глава региона добился федерального софинансирования на строительство двух свердловских школ через механизмы государственно-частного партнерства. Минпросвещения РФ одобрило заявки, поданные главой региона, на строительство школы в столице Среднего Урала и реконструкцию школы в Верхней Пышме.