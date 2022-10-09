В УрФУ направят 2 млрд рублей на создание передовой инженерной школы

Партнеры УрФУ готовы помогать вузу в организации стажировок студентов в рамках передовой инженерной школы. Фото: Павел Ворожцов

Партнеры Уральского федерального университета направят в вуз 2 миллиарда рублей на создание передовой инженерной школы. Об этом заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Средства реализуют на приобретение оборудования и создание лабораторий. По данным ректора, у предприятий растет спрос на высококвалифицированных специалистов, которые нужны для решения очень сложных задач.

УрФУ единственный университет в Уральском федеральном округе, который займется реализацией проекта передовой инженерной школы. Она будет заниматься подготовкой инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Проект поддерживают партнеры вуза, среди которых крупнейшие промышленные холдинги России и предприятия.

"Наша система передовой инженерной школы займется именно цифровым производством, причем для разных категорий и разных отраслей. Наши студенты будут как раз смотреть насколько эффективны текущие производственные процессы, какие затраты, как уменьшить их и процент брака", — цитирует ТАСС Виктора Кокшарова.

Он отметил, что промышленники гарантируют вузу финансирование до 2030 года. Партнеры помогут университету в организации практики и стажировки для студентов. Сотрудники предприятий готовы участвовать в реализации образовательных программ, чтобы укрепить связь университета с производством и подготовить востребованные кадры.

Напомним, в Свердловской области с 2015 года реализуется проект Уральской инженерной школы, в рамках которой создаются мастерские по развитию технического творчества у детей. В частности, на Среднем Урале действует пять "Кванториумов".