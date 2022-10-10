В свердловских школах могут появиться классы с военной подготовкой

Воспитанники спецклассов будут показывать другим учащимся, что может человек, который занимается НВП. Фото: Павел Ворожцов

Спецклассы с начальной военной подготовкой (НВП) планируют открыть в каждой школе Среднего Урала. Сейчас ведутся переговоры с региональными министерствами образования и спорта, а также инструкторскими составами.

Планируется, что школьники в том числе будут участвовать в спортивной подготовке, обучаться стрельбе, рукопашному бою, оказанию медпомощи, управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом рассказал ТАСС руководитель реготделения ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев.

По его словам, в 1–2-х классах школьникам будут прививать любовь к родине. Детей постарше начнут учить распознавать и собирать оружие. С 16 лет наступит призывная подготовка. Там уже можно тренироваться прыгать с парашютом и ходить строем.

Кроме того, на базе ДОСААФ в Свердловской области хотят открыть центр специального назначения и дополнительной подготовки молодежи.