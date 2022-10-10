Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год

Проекты совместных приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В соответствии с проектом, ЕГЭ-2023 традиционно пройдет в три этапа:
- досрочный период запланирован с 20 марта по 19 апреля;
- основной – с 26 мая по 1 июля;
- дополнительный – с 6 по 19 сентября.
Как уточняется в официальном telegram-канале Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, для своевременной выдачи аттестатов экзамены по обязательным предметам пройдут одними из первых. Русский язык школьники сдадут 29 мая, математику базового и профильного уровней – 1 июня.
Досрочная сдача ОГЭ выпускниками 9-х классов состоится с 21 апреля по 16 мая. Основной период – с 24 мая по 1 июля и дополнительный – с 4 по 23 сентября.
Основной период экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 июля.