Свердловские учителя получат премии губернатора в номинации "Олимпиадный успех"

Свердловские педагоги получат премии в номинации "Олимпиадный успех". Фото: Полина Зиновьева

Педагоги, чьи ученики стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады, получат премии губернатора Свердловской области. Денежное поощрение вручат учителям в номинации "Олимпиадный успех". Определены первые три победителя.

Вопрос о поощрении педагогов-наставников талантливых детей Евгению Куйвашеву задал во время прямой линии в 2021 году преподаватель фонда "Золотое сечение" Эдик Петросян. Глава региона в ответ утвердил специальную номинацию в рамках существующей региональной премии, которая вручается педагогам на Среднем Урале, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В этом году на получение вознаграждения претендовали 32 учителя из 12 свердловских муниципалитетов. Победу одержал учитель физики и астрономии СУНЦ УрФУ Андрей Коновалов. Его ученики за последние три года десять раз выходили в финал Всероссийской олимпиады, 12 раз побеждали на региональном этапе. Педагог будет поощрен премией в 270 тысяч рублей.

Награду в 220 тысяч рублей за второе место присудили учителю технологии екатеринбургской гимназии № 202 "Менталитет" Алевтине Чукреевой. Бронзовым призером номинации стала преподаватель информатики гимназии № 9 в Екатеринбурге Екатерина Парамонова. Она получит премию в 160 тысяч рублей.

"Ребята-старшеклассники в отличие от малышей уже нуждаются во мне как в менеджере, нежели как в источнике знаний. Моя задача — создать им комфортную и эффективную среду. Очевидно, что ребятам такого уровня подготовки уже тесновато в рамках школьной программы, поэтому необходимо постоянно создавать для них релевантную конкурентную среду, организовывать мастер-классы высшей школы. Так, в этом году к нам на сборы приезжал преподаватель из физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, часто встречались со специалистами "СКБ Контур" и многое другое. И, конечно, очень приятно, что с этого года областные власти стали награждать и учителей", — отметила Екатерина Парамонова.

С 2022 года по инициативе губернатора свердловским педагогам выплачивают региональные премии в 70 и 100 тысяч рублей за каждого воспитанника, которые стали призерами или победителями Всероссийских школьных олимпиад. Наставникам победителей регионального этапа начисляют по 40 тысяч рублей. Раньше вознаграждения получали только ученики.

Ранее на Среднем Урале педагогам присвоили звания "Заслуженный учитель Свердловской области".