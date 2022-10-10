Студентка УрФУ вошла в число победителей федерального архитектурного конкурса

Студентка УрФУ была в составе команды-победителя на федеральном архитектурном конкурсе. Фото: пресс-служба конкурса "Экосистема города"

Студентка УрФУ Дарья Бойко вошла в число победителей заключительной сессии федерального архитектурного конкурса "Экосистема города", который проходил в Архангельске. Учащаяся работала над концепцией многофункционального пространства.

Всего в создании проекта благоустройства около Молодежного центра в Архангельске участвовали десять начинающих российских архитекторов. Они постарались объединить зоны для игр, отдыха, лекториев, мастер-классов, а также пространство для проведения ярмарок. Жюри оценило работу студентов. Концепцию решено реализовать до 2026 года, сообщает пресс-служба конкурса.

"Молодые специалисты проделали прекрасную работу! Интересно было увидеть взгляд со стороны на территорию Молодежного центра. Благодарим каждого за максимальное погружение, за свежие идеи, которые помогут стать нашему региону лучше. Поздравляем две команды и победителей, с успехом защитивших проект "Я в домике", — рассказала министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

Конкурс "Экосистема Города" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Молодым архитекторам предоставляется возможность получить опыт работы над реальными объектами под руководством опытных коллег. Регионы, принимающие участие в конкурсе, формируют запросы на обретение современных архитектурных и урбанистических решений.