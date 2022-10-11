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Общество / Образование
11 октября 2022, 19:40

Рособрнадзор не планирует включать в ЕГЭ вопросы о новых регионах РФ

  Валерия Белякова
ЕГЭ

Вопросы о новых субъектах РФ не планируют включать в ЕГЭ на 2023 год. Фото: Павел Ворожцов

Рособрнадзор не планирует включать в единый государственный экзамен вопросы о новых регионах РФ. Речь идет об ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 

"Указанные вопросы не планируются к включению в КИМ (контрольно-измерительные материалы) ЕГЭ 2023 года", — приводит сообщение ведомства ТАСС. 

В Рособрнадзоре отметили, что содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ может быть изменено в будущем. В ведомстве уточнили, что в заданиях единого государственного экзамена последующих лет отразят требования к результатам обучения, которые появятся в обновленном федеральном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования.

Решение о сроках и этапах введения обновленных ФГОС остается за Министерством просвещения РФ.

Напомним, ранее было опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год.

Областная газета Свердловской области

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