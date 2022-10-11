Рособрнадзор не планирует включать в ЕГЭ вопросы о новых регионах РФ

Рособрнадзор не планирует включать в единый государственный экзамен вопросы о новых регионах РФ. Речь идет об ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Указанные вопросы не планируются к включению в КИМ (контрольно-измерительные материалы) ЕГЭ 2023 года", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
В Рособрнадзоре отметили, что содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ может быть изменено в будущем. В ведомстве уточнили, что в заданиях единого государственного экзамена последующих лет отразят требования к результатам обучения, которые появятся в обновленном федеральном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования.
Решение о сроках и этапах введения обновленных ФГОС остается за Министерством просвещения РФ.
Напомним, ранее было опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год.