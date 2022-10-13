Картина маслом

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Конкурс в Детскую художественную школу в Академическом составил 11 человек на место

Депутаты Екатеринбургской городской Думы провели выездное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Они посетили новый учебный корпус Детской художественной школы (ДХШ) №2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе.

Депутаты побывали в новеньком двухэтажном здании ДХШ №2, которое в сентябре открылось на ул. Академика Парина. Эта художественная школа первая и пока единственная в Академическом районе. По словам директора Елены Тишиной, только за месяц в учебное заведение, рассчитанное на 400 мест, пришло больше 300 детей. Конкурс составил 11 человек на место. Новый учебный корпус – филиал художественной школы имени Геннадия Мосина, главное здание которой расположено на улице Чапаева.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

В первую очередь, директор показала депутатам мастерские, в которых дети занимаются живописью и декоративно-прикладным искусством. Также, гостям продемонстрировали доступную среду, созданную для учеников с ограниченными возможностями здоровья: в здании нет порогов, установлен подъемник для колясочников, работают два специально оборудованных санузла. Все это важно не только для самих учащихся, но и их родителей, уверена депутат Екатеринбургской городской Думы Анастасия Немец:

- В Академическом очень много семейных пар, которые передвигаются с помощью инвалидной коляски, и они могли бы спокойно сопровождать своего ребенка, прийти и наблюдать за его творчеством, отметила Анастасия Немец.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

На заседании комиссии также речь шла о востребованности дополнительного образования. Сейчас в Академическом проживают порядка десяти тысяч детей, поэтому очевидно, что одной художественной школы мало. Об этом заявила председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Ира Овчинникова. Она обратила внимание и на количество бюджетных мест: сейчас бесплатно могут посещать занятия только 14 процентов детей.

— Это новая детская школа, но это для Академического – капля в море. Внесение культурных объектов в бюджет, это действительно сложно, но на протяжении нескольких лет нам удается это делать. Например, в предыдущие годы средства были выделены на реконструкцию Театра кукол и строительство центра «Эрмитаж – Урал». Это совместная работа депутатов, администрации города и правительства Свердловской области. Думаю, и здесь, при формировании бюджета все удастся, – уверена Ира Овчинникова.

По итогам выездного заседания было решено предложить администрации Екатеринбурга включить в бюджет 2023 года дополнительные средства, чтобы увеличить бесплатные места в учреждениях дополнительного образования.