Евгений Куйвашев увеличил число номинаций премии губернатора для работников образования

С 2023 года для учителей будет 10 номинаций. Фото: Александр Зайцев

Список премий губернатора Свердловской области среди работников системы образования расширен до 10 комплектов наград. Соответствующее решение принял глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

По данным департамента информполитики региона, со следующего года педагоги смогут получить денежные премии в категориях "Мастер года", "Педагог-психолог", "Коррекционный педагог". За первое место лауреатам присуждается 270 тысяч рублей, за второе и третье — 220 и 160 тысяч рублей соответственно.

Всего в 2022 году премии губернатора за выдающиеся успехи в педагогической работе получит 21 учитель, с 2023 года — 30 педагогов.

Традиционно конкурс проводился по нескольким номинациям: "Сердце отдаю детям", "Педагогический дебют", "Воспитать человека", "Мастер-наставник", "Образование без границ", "Лидер в образовании". С этого года добавилась еще одна — "Олимпиадный успех". Она вручается учителям, подготовившим призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.

В этом году лауреатами спецноминации стали учителя технологии Алевтина Чукреева (гимназия № 202), информатики Екатерина Парамонова (гимназия № 9), физики и астрономии Андрей Коновалов (СУНЦ УрФУ). Претенденты на премию в других номинациях в настоящее время проходят экспертизу жюри.