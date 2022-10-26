На Среднем Урале 450 школьников начали обучаться в агроклассах

В "Агрошколе" старшеклассники обучаются по 5 направлениям. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области 450 школьников приступили к обучению в агроклассах. Для старшеклассников предусмотрены 5 направлений: "Ветеринария", "Биоинженерия", "Сити-фермерство", "Инженерные технологии", "Введение в агробизнес".

"Этот проект ранней профориентации школьников, который стартовал в Свердловской области в 2019 году, действительно решает кадровые вопросы в сфере агропромышленного комплекса. По сути, мы получаем выпускников школ, подготовленных к учебе в вузе и работе на сельскохозяйственных предприятиях нашего региона. Это большая поддержка нашим аграриям. Кроме того, это и решение вопроса закрепления молодых кадров в сельских территориях, который так актуален сейчас", — отмечает и.о. министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Обучение школьников проводят преподаватели Уральского государственного аграрного университета, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. В течение года ученикам предстоит изучить новейшие технологии в растениеводстве, особенности ведения агробизнеса, методы переработки сельхозпродукции, биотехнологии пищевых производств и другие.

"С этого учебного года мы немного изменили формат и программу — теперь каждый школьник может самостоятельно выбрать интересующее направление и слушать занятия по своему модулю. Все также мы уделяем большое внимание знакомству ребят не только с аграрными профессиями и современными технологиями в отрасли, но и с основами создания собственных научных проектов — рассказываем о структуре, методах научного исследования", — рассказала директор Центра профессионального развития молодежи УрГАУ Марина Сергеевна Андрюшечкина.

После обучения в "Агрошколе" учеников ждет создание и защита собственного проекта на Всероссийской научно-практической конференции школьников "На пути к познанию". Она пройдет в УрГАУ в марте 2023 года года. Победители получат дополнительные баллы, которые им пригодятся при поступлении в вузы.

Напомним, ранее в Свердловской области создали "школу фермеров" по подготовке профессиональных аграриев.