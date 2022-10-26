Стартапы девяти свердловских студентов получат по миллиону рублей

Студенты смогут потратить миллион рублей на реализацию своего стартапа. Фото: Павел Ворожцов

Студенты вузов Среднего Урала получат по миллиону рублей на развитие собственных стартапов. Поддержка учащимся будет оказана в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

Всего финансирование получат 1000 студентов со всей страны, которые участвовали в Всероссийском конкурсе "Студенческий стартап". Состязание в 2 этапа проводили Минобрнауки РФ и Фонд содействия инновациям, сообщается на официальном портале Правительства РФ.

"По итогам конкурсного отбора отобраны 1 тыс. наиболее интересных и сильных проектов студентов. Их реализация будет способствовать выполнению задач, поставленных президентом, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны. Каждому победителю выделяется по 1 млн рублей на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих. Часть ребят уже получили средства и приступили к работе. В следующем году планируется оказать поддержку 1,5 тыс. стартапов, к 2030 году их количество должно составить 30 тыс. Эффект от запуска первой волны проектов будет наглядно представлен уже в ближайшие 2–3 года", — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В частности, поддержку получила разработка студентки Уральского государственного горного университета Анны Бельской. Она предложила использовать векторно-вихревые теплообменники для повышения эффективности процесса охлаждения. Учащийся УрФУ Никита Козлов представил стартап в направлении новых материалов и химических технологий. Инклюзивный навигатор в помещениях разработал студент РГППУ Антон Лялин. Полина Пукис из УГМУ придумала Digital-учебник "Breaking Med" и получит миллион в направлении "Цифровые технологии".

Разработка солнцезащитной электрохромной пленки для окон и остекленных фасадов зданий принадлежит Владиславу Рогозину из УрФУ. Владислав Стороженко из УГГУ придумал универсальные приборы для дистанционного отбора проб воздуха и воды. Студент УрФУ Михаил Смоленцев разработал новый материал для сварки высокопрочных сталей для изделий военного и гражданского назначения. Семен Чернюк из Уральского федерального университета предложил очищать воду светом с помощью фотоактивных гидрогелей. Учащийся УрФУ Роман Шведов создал импортозамещающие товары для рыболовной индустрии.

Все разработки студентам предстоит реализовать в качестве бизнес-проектов. С авторами 620 инициатив уже заключены контракты, 380 — ждут подписания документов в ближайшее время. Сообщается, что проекты ориентированы на создание новых технологий в интеллектуальной, производственной, цифровой, энергетической и других сферах.

"Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" включает в себя широкий круг мероприятий по поддержке студентов, стремящихся запустить свое дело. Помимо акселерационных программ, организации университетских стартап-студий и предпринимательских "Точек кипения", важно оказывать максимальное содействие и тем обучающимся, которые готовы прямо сейчас превратить свою идею в прибыльный бизнес", — считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, в Свердловской области студентам вручают стипендии губернатора. Кроме этого, в Екатеринбурге по поручению Евгения Куйвашева запускают самую масштабную в стране программу по поддержке студенчества "Кампус".