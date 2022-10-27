В Госдуму внесен законопроект о защите русского языка от иностранных слов

Законопроект регламентирует употребление иностранных слов в русском языке. Фото: Галина Соловьева

Правительство РФ разработало законопроект, который предполагает защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму.

"Также проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов", — отмечено в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в электронной базе Госдумы.

Разработчики инициативы, предлагают ввести ограничения на использование иностранных слов в тех сферах, где применение государственного языка предусмотрено законом. Прежде всего речь идет об органах власти, учреждениях судопроизводства, образовательных организациях.

По мнению авторов законопроекта, изменения должны повысить общий уровень грамотности населения и качество подготовки единого блока словарей, справочников. Кроме этого документом предусматривается соблюдение всеми должными лицами норм и правил современного русского языка.

Напомним, ранее в РФ утвердили новую концепцию по подготовке педагогов, которая рассчитана до 2030 года.