Темы дня

Общество / Образование
27 октября 2022, 09:32

В Госдуму внесен законопроект о защите русского языка от иностранных слов

  Валерия Белякова
Кабинет русского языка в школе

Законопроект регламентирует употребление иностранных слов в русском языке. Фото: Галина Соловьева

Правительство РФ разработало законопроект, который предполагает защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму.

"Также проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов", — отмечено в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в электронной базе Госдумы.

Разработчики инициативы, предлагают ввести ограничения на использование иностранных слов в тех сферах, где применение государственного языка предусмотрено законом. Прежде всего речь идет об органах власти, учреждениях судопроизводства, образовательных организациях.

По мнению авторов законопроекта, изменения должны повысить общий уровень грамотности населения и качество подготовки единого блока словарей, справочников. Кроме этого документом предусматривается соблюдение всеми должными лицами норм и правил современного русского языка.

Напомним, ранее в РФ утвердили новую концепцию по подготовке педагогов, которая рассчитана до 2030 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.10.2022, 12:22 / Общество
В Екатеринбурге перенесены хоккейные матчи из-за отравления игроков МХЛ
27.10.2022, 11:21 / Общество
В Свердловской области назначили двух мировых судей
27.10.2022, 10:42 / Общество
В Первоуральске на ж/д станции тепловоз наехал на тупиковую призму
27.10.2022, 10:38 / Общество
На Среднем Урале судебные приставы вернули матери 3-летнюю дочь, которую скрывал ее отец
27.10.2022, 10:20 / Общество
На Пхукете раскрыли подробности поисков утонувшей свердловчанки