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Общество / Образование
27 октября 2022, 15:33

В МГУ появится курс военной журналистики

МГУ

В рамках курса студентов будут учить профессионально освещать военные темы. Фото: Яндекс.Карты

На межрегиональном форуме СМИ "Енисей.РФ-2022" член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), гендиректор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков заявил, что в МГУ им. М. В. Ломоносова появится курс военной журналистики. Студентов будут учить профессионально освещать военные темы.

Идея создания такого курса обсуждалась с деканом журфака МГУ Еленой Вартановой.

"Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять", — передает слова Руслана Новикова ТАСС.

Кроме того, Руслан Новиков указал на необходимость субсидировать продвижение всех отечественных брендов СМИ — сейчас такое финансирование есть только у телевидения. Он призвал распространить меры господдержки на радио, печатные и интернет-издания, так как это поможет товаропроизводителям легче выходить на рекламный рынок.

Областная газета Свердловской области

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