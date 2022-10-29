На Среднем Урале выбрали лучшего директора школы

С 2014 года Игорь Климовских не пропускает ни одного профессионального состязания среди руководителей школ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги конкурса "Лидер в образовании", в рамках которого жюри выбрало лучшего руководителя образовательной организации. Победителем стал директор екатеринбургской школы № 76 Игорь Климовских.

Второе место в конкурсе заняла руководитель школы № 43 Екатеринбурга Елена Белова, а третье место досталось директору нижнетагильской гимназии № 18 Игорю Юрлову.

По словам чемпиона, в 2014 году он принял участие в конкурсе "Директор года России", в котором сразу же стал лауреатом. С тех пор он не пропускает ни одного профессионального состязания среди руководителей школ.

"Для меня такие конкурсы — это лучший способ повышения квалификации. Они в отличие от обычных курсов обучения позволяют ощутить дух времени, понять, куда стоит двигаться. Здесь собираются самые настойчивые, трепетные, эмоционально заряженные, преданные своей профессии директора. Общение и соревнования с ними позволяют профессионально вырасти и расширить горизонты", — рассказал Игорь Климовских.

Он также отметил, что в этом году привлек свою управленческую команду и педагогов школы № 76. Игорь Климовских старается поддерживать обратную связь с родителями, учениками и коллегами, а также прислушиваться к конструктивной критике, чтобы сделать школу лучше.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что в этом году в конкурсе приняли участие 25 директоров, имеющих стаж управленческой работы не менее 5 лет. В число финалистов вошли 5 школьных руководителей из Екатеринбурга и 2 из Нижнего Тагила.

Решающим состязанием конкурса стал круглый стол, на котором обсуждалась архитектура формирования эффективных управленческих команд. После этого конкурсанты представили свои "визитные карточки", провели педсовет вместе с группой поддержки — было предложено решить особую ситуационную задачу. Также участники ответили на уточняющие вопросы жюри и зрителей.