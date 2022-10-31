Свердловских школьников приглашают поучаствовать в телепередаче "Умницы и умники"

Финал этапа среди свердловских школьников проведет в Екатеринбурге бессменный ведущий передачи Юрий Вяземский. Фото: кадр из телепередачи "Умницы и умники"

На Среднем Урале впервые пройдет региональный этап телевизионной олимпиады "Умницы и умники" — десятиклассники смогут подать заявку на участие с 1 февраля 2023 года. Финал этапа среди свердловских школьников проведет в Екатеринбурге бессменный ведущий передачи Юрий Вяземский.

Организаторами регионального этапа стали минобразования Свердловской области, фонд поддержки талантливых детей "Золотое сечение" и благотворительный фонд "Эмпатия".

"Я в свое время следил за этой программой на телевидении, восхищался ведущими, нестандартными вопросами. Это такой интеллектуальный драйв, который испытываешь, даже находясь по другую сторону экрана! Здорово, что для наших ребят-десятиклассников открывается новое пространство для пробы своих интеллектуальных сил, а также возможность открыть себя миру", — поделился мнением и.о. главы областного министерства образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

В телевизионный эфир интеллектуальное шоу "Умницы и умники" вышло в 1992 году. Победителям дают возможность поступить в МГИМО на бюджетной основе без вступительных экзаменов. Сегодня региональные этапы олимпиады "Умницы и умники" проходят более чем в 20 субъектах РФ, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Подать заявку на участие могут ученики 10 классов с 1 февраля 2023 года. Сначала участникам нужно будет успешно пройти заочный этап в формате эссе, который состоится 8 февраля в свердловских школах. Затем учеников с лучшими результатами пригласят на очный финал — он будет уже больше похож на формат телевизионной олимпиады. Победители регионального этапа в новом учебном году отправятся в Москву для участия в главной телевикторине.

Юрий Вяземский дал напутствие уральским школьникам: "В каждом человеке от рождения живет умница. Эту умницу надо найти, воспитать и беречь".