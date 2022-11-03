Свердловчанам разрешат использовать региональный маткапитал на оплату услуг репетиторов

Заседание областного Заксобрания состоится 15 ноября. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Сегодня состоялось заседание Совета Законодательного собрания Свердловской области. Депутаты рассмотрели повестку очередного пятнадцатого заседания регионального парламента. Оно запланировано на 15 ноября.

В том числе в повестку включен законопроект, корректирующий статью 6 Закона Свердловской области "Об областном материнском (семейном) капитале". Как напомнила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, одна из авторов этой инициативы, сейчас данную выплату можно потратить на услуги государственных, муниципальных или частных образовательных организаций. При этом существует широкий круг вариантов для обучения детей.

"Поэтому депутаты подготовили пакет изменений в региональный закон, предусматривающий, что средства семейного капитала можно будет направлять на оплату услуг организаций, которые на основании лицензии осуществляют на территории Свердловской области образовательную деятельность в качестве дополнительного вида услуг (помимо основной специализации). Также за счет средств материнского капитала можно будет платить за обучение детей у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. К этой категории, в частности, относятся репетиторы", — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в повестку очередного заседания также включено рассмотрение в первом чтении законопроектов "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" и "О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".