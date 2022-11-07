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Общество / Образование
7 ноября 2022, 14:07

Свердловчан приглашают на Всероссийский экологический диктант

  Валерия Белякова
Диктант

Экологический диктант стартует в Свердловской области с 11 ноября. Фото: Алексей Кунилов

Жителей Свердловской области приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте. Он пройдет на Среднем Урале в онлайн-формате. 

Испытания стартуют 11 ноября и продлятся до 27 ноября, проверить знания по экологической повестке смогут все желающие независимо от возраста. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте экодиктант.рус, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

В задания включены разнообразные вопросы о климате, переработке отходов, охране заповедных территорий, пожарной безопасности на природе. Часть вопросов посвящены флоре и фауне отдельных континентов. Экодиктант направлен на повышение экологической осознанности среди населения. По мнению разработчиков просветительского проекта, важно накапливать и распространять знания о бережном отношении к природе. 

В 2021 году в испытании приняли участие больше 3 миллионов человек из России и зарубежных стран. Свердловская область вошла в топ-10 регионов по количеству призеров экодиктанта.

Напомним, 8 апреля 2023 года в России пройдет тотальный диктант, он будет посвящен исследователю и путешественнику Владимиру Арсеньеву. 

Областная газета Свердловской области

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