В Свердловской области к работе приступили более 800 молодых учителей

200 молодых учителей будут работать в Екатеринбурге, 100 — в Нижнем Тагиле. Фото: Галина Соловьева

В этом учебном году в школы Свердловской области пришли работать более 800 выпускников педагогических колледжей и вузов. Из них около 100 человек будут преподавать в сельских школах — каждый из таких учителей получит поддержку государства.

На работу в екатеринбургские школы в 2022/2023 учебном году пришли 200 молодых учителей, а в Нижний Тагил — 100. Также новые специалисты преподают в школах Ирбита, Березовского, Полевского, Артинского, Алапаевского, Тавдинского, Артемовского, Горноуральского и других городских округов.

Для молодых педагогов, впервые приступивших к работе, предусмотрена единовременная выплата. Сельские учителя получат по 50 тыс. рублей из областного бюджета на обзаведение хозяйством, а городские — по 35 тыс. рублей. Выплаты полагаются, если выпускник педагогического вуза или колледжа устроился на работу в год выпуска и если договор со школой бессрочный или заключен не менее чем на три года.

Молодой учитель Алена Захваткина приняла решение работать в сельской школе. Она училась в селе Костино Алапаевского района и в этом году вернулась в родную школу, но уже в качестве педагога.

"Сейчас я только начинаю свой путь: с учениками бывает непросто, все-таки у нас не такая большая разница в возрасте, но, с другой стороны, именно это и помогает — слышать друг друга, говорить "на одном языке", чаще всего удается договариваться. Я считаю важным, чтобы в школу приходили молодые учителя. Любая профессия должна обновляться, при этом важно перенимать опыт у старших коллег", — рассказала молодая учительница.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что на Среднем Урале реализуется федеральный проект "Современная школа", направленный на повышение престижа профессии учителя и улучшение качества труда преподавателей. В рамках этого проекта в 2022 году свою квалификацию повысили более 7 тыс. свердловских учителей.

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