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Общество / Образование
9 ноября 2022, 15:30

В новом учебном 2023 году в школах России введут начальную военную подготовку

  Валерия Белякова
Школа

Курс НВП планируют подготовить к 1 января 2023 года и опробовать. Фото: Павел Ворожцов

В российских школах введут курс начальной военной подготовки (НВП) с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация", — цитирует ТАСС Сергея Кравцова.

В Министерстве просвещения РФ сейчас работают над отдельным курсом НВП для школ и колледжей. Его планируют преподавать в рамках часов, посвященных основам знаний в области обороны. Разработка материалов должна завершиться к 1 января 2023 года, затем курс будет протестирован.

Ввести в обязательную образовательную программу занятия по начальной военной подготовке предложил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. По его мнению, курс поможет подготовить людей "к возможному противостоянию с врагом".

Ранее в свердловских школах предложили открыть специальные классы для начальной военной подготовки.

Областная газета Свердловской области

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