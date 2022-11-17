В российских школах намерены ввести единую форму одежды

Ввести школьную форму предложил министр просвещения РФ. Фото: Галина Соловьева

Министр просвещения РФ заявил о намерении ведомства ввести в школах единую форму одежды. Об этом Сергей Кравцов сообщил в Госдуме в ходе выступления на "Правительственном часе".

Сергей Кравцов отметил несколько важных направлений работы, которые требуют взаимодействия министерства и парламентариев.

"Первое — это дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России; второе — введение единой школьной формы, пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно; третье — передача школ на региональный уровень с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования. Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект", — отметил министр просвещения.

Напомним, ранее стало известно, что с 2023 года в школах России готовятся ввести курс начальной военной подготовки.