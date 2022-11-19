Правительство утвердило квоты на целевое обучение в вузах страны на 2023 год

В медицинских вузах по многим специальностям 70% бюджетных мест отведено студентам-целевикам. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ установило квоты на 2023 год по приему абитуриентов на целевое обучение в вузы. Лимит определен на основе заявок, поданных из регионов.

Ежегодно субъекты РФ направляют в правительство данные о числе бюджетных мест по каждой специальности, которые в вузах отводят для целевиков. Такие абитуриенты учатся бесплатно. Направление им дают будущие работодатели, в организациях которых выпускники обязаны отработать минимум три года после получения дипломов, сообщается на сайте правительства РФ.

В 2023 году за целевиками останется большинство бюджетных мест по медицинским специальностям. Обучиться бесплатно с гарантией трудоустройства смогут 75% студентов по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия". 100% бюджетных мест под целевые отведены в дефицитных направлениях ординатуры.

70% мест предусмотрены для целевого обучения будущих специалистов в сфере самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Чуть меньше — квота в 60% — для специальностей "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Специальные радиотехнические системы", "Специальные системы жизнеобеспечения".

Также по программе бакалавриата целевики смогут обучиться за счет бюджета по творческим специальностям: "Социально-культурная деятельность", "Режиссура театрализованных представлений и праздников", "Библиотечно-информационная деятельность", "Музыкально-инструментальное искусство". Для таких студентов в профильных вузах отведена половина бесплатных мест.

33% бюджетных мест предусмотрены для целевиков по научным специальностям аспирантуры.

Напомним, с сентября Минобрнауки РФ решило выдавать студентам-отличникам повышенные стипендии за патриотическую деятельность.