В России разрабатывают ГОСТ на школьную форму

При помощи ГОСТа ужесточат требования к изготовлению школьной формы. Фото: Алексей Кунилов

Национальный стандарт (ГОСТ) на школьную форму появится в России. Разработкой нормативно-правового документа занялись специалисты Роскачества.

В организации отметили, что единый стандарт необходим для того, чтобы оградить детей от некачественной одежды. При разработке ГОСТа предполагается ужесточить требования по ряду показателей. По мнению специалистов, одежда не должна создавать "эффект скафандра". Потому особое внимание уделят таким параметрам, как гигроскопичность (впитываемость влаги) и воздухопроницаемость (пропускаемость воздуха) ткани, сообщают "Известия".

В дальнейшем фабрики будут обязаны отшивать по ГОСТу школьные сарафаны, пиджаки, жакеты, брюки, а также свитшоты и бомберы. В Российском союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) отметили, что предприятия смогут увеличить объемы выпуска школьной формы.

Утвердить единый государственный стандарт на школьную форму планируется к концу 2024 года. Подготовить первую редакцию ГОСТа намерены уже к июню 2023 года.

Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о намерении ввести в школах единую форму одежды.