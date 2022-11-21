Журфак выбирает руководителя

Фото: из личного архива Ивана Некрасова

Завтра, 23 ноября, в Уральском федеральном университете (УрФУ) состоится важное событие – выборы директора департамента «Факультет журналистики». В шорт-листе претендентов четверо: доцент кафедры зарубежной журналистики Елизавета ГОЛОУСОВА, глава пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим КАССАНДРОВ, бывший главный редактор информационного агентства Ura.ru Иван НЕКРАСОВ и руководитель образовательной программы «журналистика» департамента Любовь ТРЕТЬЯКОВА.

В голосовании могут принять участие не только преподаватели, но и студенты, журналисты, медиаменеджеры. «Процедура предполагает публичные слушания программ кандидатов по развитию департамента, после чего состоится тайное голосование», – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Учитывая широкий общественный резонанс, «Областная газета» предложила всем кандидатам опубликовать свои программы на равных условиях. Трое по разным причинам отказались. Рассказать о своей программе согласился только Иван Некрасов.

Иван Некрасов, экс-главный редактор Ura.ru, преподаватель журфака:

«Я прошел путь от журналиста газеты «Березовский рабочий» до главного редактора одного из самых популярных СМИ в России – Ura.ru. Два года учу студентов УрФУ редакторскому ремеслу. Готовя программу, я пообщался с сотней преподавателей, руководителей СМИ, студентов. Я никогда не разрывал связи с журфаком, с которого выпустился в 2011 году, и в случае избрания собираюсь проводить изменения бережно, руководствуясь традициями и ценностями уральской школы журналистики, любовью к преподавательскому составу.

Знаю, как сделать выпускников родного журфака востребованными на рынке труда. Что я предлагаю:

Повысить узнаваемость бренда «Уральская школа журналистики».

Пересмотреть образовательные продукты в соответствии с развитием технологий (SMM, таргетинг, медиаменеджмент) и общества (мы должны учить журналистов политических, экономических, военных — и других направлений).

Повысить финансовую самостоятельность факультета. Я обещаю наполнить эндаумент-фонд журфака (счет, который позволяет факультету самостоятельно распределять доходы с процентов) до 3 млн рублей — до 1 марта 2023 года.

Возродить университетские радио и телевидение.

Привлечь новых партнеров (от федеральных СМИ до районных газет) для профориентации студентов, создания творческих лабораторий, именных стипендий.

Усилить научную активность на факультете.

Ссылку на полную программу можно найти на моих страницах в соцсетях».

Напомним, что в конце сентября прежний директор департамента Владимир Волкоморов покинул эту должность. Журфак он возглавил в январе 2020 года, весной 2022 года его руководящие полномочия были продлены. До этого деканом факультета журналистики больше 30 лет работал Борис Лозовский.

Голосование за нового директора департамента «Факультет журналистики» пройдет 23 ноября в 15:00 в аудитории 333 Уральского гуманитарного института УрФУ на пр. Ленина, 51.