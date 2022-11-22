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Общество / Образование
22 ноября 2022, 13:02

В Екатеринбурге до конца 2025 года планируют построить 8 школ

  Валерия Белякова
Школа

По прогнозу, к 2026 году общее число учащихся в школах Екатеринбурга превысит 214 тысяч человек. Фото: Алексей Кунилов

Стали известны планы по развитию сети общеобразовательных учреждений на 2023–2025 годы в столице Среднего Урала. Подробности на заседании городской думы рассказал начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

"В прогнозируемом периоде с 2023–2025 годы за счет строительства в 8 зданиях школ количество мест увеличится на 8 355 тысяч, а также продолжится работа по проведению комплексного ремонта в общеобразовательных учреждениях", — отметил Алексей Прядеин.

По данным городского департамента экономики, 2022 учебный год в Екатеринбурге стал пиковым по количеству принятых детей в первые классы. По оценкам экспертов, общее число учащихся в 2025/2026 году в муниципальных школах увеличится на 35 тысяч и превысит планку в 214 тысяч человек.

Также, по данным Алексея Прядеина, в ближайшие 3 года в столице Свердловской области намерены построить 7 новых детских садов. Они рассчитаны на 1 832 дошкольника.

Напомним, к концу 2022 года на Среднем Урале планируют по президентской программе завершить модернизацию в 15 школах.

Областная газета Свердловской области

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