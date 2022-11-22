В России предлагают упростить порядок приема документов вузы

В партии предложили усовершенствовать работу суперсервиса на портале Госуслуг. Фото: Алексей Кунилов

"Единая Россия" и Минобрнауки предложили упростить порядок приема документов, которые подают абитуриенты при поступлении в высшие учебные заведения. Речь идет об отмене обязательной сдачи подлинника аттестата для зачисления в вуз.

"Особое внимание было уделено вопросу предоставления для зачисления в вуз подлинника аттестата, поскольку это требование вызывает на практике множество затруднений, в том числе связанных с необходимостью посещения учебных заведений, которые могут находиться в другом регионе. Участники заседания предложили отменить это требование с одновременным обеспечением функции суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" по фиксации зачисления в вуз", — сообщает пресс-служба партии.

Также парламентарии предлагают усовершенствовать работу суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг. Он должен стать единой точкой сбора информации, без ошибок обрабатывать заявления абитуриентов, в автоматическом режиме проверять информацию об аттестатах, фиксировать зачисление поступивших на обучение людей и исключить необходимость подачи дублирующих отчетов в другие информационные системы.

Корректировки могут быть внесены в новое постановление Правительства, касающееся работы суперсервиса на 2023 и 2024 годы.

Кроме этого, разработчики предложений посчитали важным пересмотреть общие сроки подачи документов для поступающих в вузы на очно-заочную и заочную формы обучения.

"В этой работе крайне важна обратная связь от представителей вузовского сообщества, которую мы сегодня услышали. При этом важно понимать, что университеты — это большие интеллектуальные машины, им необходимо время на адаптацию к любым переменам системы высшего образования", — отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, принимавший участие в обсуждении предложений.

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило на 2023 год квоты на целевое обучение в вузах страны.