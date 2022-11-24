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Общество / Образование
24 ноября 2022, 11:01

В УрФУ определили двух лидеров на пост декана журфака

  Валерия Белякова
Главный корпус УрФУ

Приказ о назначении руководителя департамента журналистики в УрФУ выпустят на следующей неделе. Фото: Галина Соловьева

В УрФУ прошли выборы директора департамента журналистки. Лидирующие позиции заняли бывший шеф-редактор информационного агентства Ura.ru Иван Некрасов и руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров.

Отборочная комиссия университета большинством голосов поддержала Максима Кассандрова. По итогам публичных защит программ за Ивана Некрасова проголосовала большая часть аудитории — студенты и журналисты.

Ректору УрФУ предстоит выбрать одного из кандидатов. Приказ о назначении нового декана будет выпущен на следующей неделе, сообщает пресс-служба вуза. 

Также в выборах участвовали доцент кафедры зарубежной журналистики Елизавета Голоусова и руководитель образовательной программы "Журналистика" Любовь Третьякова.

Напомним, должность директора департамента журналистики стала вакантна в октябре 2022 года после того, как заявление об уходе написал Владимир Волкоморов. Журфак он возглавлял с февраля 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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