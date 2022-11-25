Выпускники УрФЮИ просят помощи в подтверждении подлинности дипломов

УрФЮИ обанкротился в 2019 году. Фото: Алексей Кунилов

Выпускники Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) не могут подтвердить подлинность полученных дипломов. За помощью они обратились к бывшему президенту обанкротившегося вуза Анжелике Виноградовой.

Как рассказала "Областной газете" Анжелика Виноградова, которая была президентом УрФЮИ с 1995 по 2012 годы, она к выдаче дипломов отношения не имела. По ее словам, за предоставление документов об образовании отвечал ректор Владислав Назаров.

"После закрытия института Владислав Назаров, как ректор, по решению Арбитражного суда был обязан передать все документы института, как самостоятельного юрлица, конкурсной управляющей Ольге Рущицкой. Но Назаров этого не сделал. Сейчас ко мне обращаются многие выпускники вуза с просьбой помочь", — комментирует ситуацию экс-президент УрФЮИ.

Виноградова рекомендует выпускникам обращаться в суд и там разбираться с бывшим ректором Владиславом Назаровым.

"Сложившаяся ситуация — это безобразие! Люди, потратившие на учебу в вузе время и деньги, не могут подтвердить свой диплом!" — сетует Анжелика Виноградова.

Напомним, Рособрнадзор приостановил действие лицензии УрФЮИ в мае 2017 года, через два года вуз обанкротился и был закрыт. Сейчас выпускники института жалуются, что не могут подтвердить подлинность собственных дипломов, так как УрФЮИ в свое время не передал данные в Федеральный реестр документов об образовании.