Полпред в УрФО Владимир Якушев обсудил будущее УрФУ с ректором Виктором Кокшаровым

Владимир Якушев и Виктор Кокшаров обсудили перспективы развития УрФУ. Фото: пресс-служба АППП РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев встретился с ректором Уральского федерального университета (УрФУ) Виктором Кокшаровым. Они обсудили создание в Екатеринбурге студенческого кампуса мирового уровня, а также затронули тему работы вуза в проектах по интеграции образования, науки и промышленности, сообщает пресс-служба Аппарата полпреда в УрФО.

"Уральский федеральный университет — связующее звено между промышленностью, наукой и образованием. Благодаря ему создаются и развиваются кооперационные связи между организациями высшего образования, научными институтами и высокотехнологичными компаниями, которые внедряют в производство новые технологии. Эта работа особенно заметна на примере проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы". Он активно работает над перспективными проектами и уже показывает хорошие результаты", — акцентировал полпред Владимир Якушев.

Ректор университета Виктор Кокшаров, отметил, что все достижения вуза — заслуга преподавателей, ученых и студентов. Он высоко оценил работу госорганов в поддержке УрФУ, а также роль полпреда, координирующего работу на посту председателя Наблюдательного совета УМНОЦ. На сегодня межрегиональный научно-образовательный центр объединяет 9 вузов, 10 академических институтов и 53 технологических партнера из 3 регионов России. Силами УМНОЦ реализуют 51 проект.

"Все они направлены на решение важнейших задач, стоящих в сфере освоения космоса, атомной промышленности, развития транспорта, медицины, энергетики и других важнейших для государства отраслей. Только в этом году в центр направлено 475 млн рублей из федерального и региональных бюджетов, отдельно отмечу финансовую поддержку 6 молодежных лабораторий, получивших 89 млн рублей в рамках годового государственного задания", — рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Напомним, партнеры УрФУ готовы инвестировать в вуз 2 миллиарда рублей на создание передовой инженерной школы.