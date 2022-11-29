Журфак УрФУ возглавил Иван Некрасов

Иван Некрасов проработал в СМИ 15 лет. Фото: telegram-канал УрФУ

Директором департамента журналистики Уральского федерального университета стал Иван Некрасов. Нового декана сегодня назначил ректор вуза Виктор Кокшаров, сообщает пресс-служба УрФУ.

"О принятом решении ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил во время встречи с кандидатами на пост декана, прошедшими конкурсный отбор", — уточнили в вузе.

Ивану Некрасову 33 года, факультет журналистики УрФУ он окончил в 2011 году. В СМИ работает 15 лет. Занимается преподавательской деятельностью.

Выборы декана журфака прошли в УрФУ в середине ноября. На пост претендовали четыре человека: доцент кафедры зарубежной журналистики Елизавета Голоусова, руководитель образовательной программы "Журналистика" Любовь Третьякова, бывший главный редактор информационного агентства Ura.ru Иван Некрасов и руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров. Они представили собственные проекты развития департамента журналистики. Программы оценивали отборочная комиссия и студенты. Комиссия вуза большинством голосов поддержала Максима Кассандрова. Студенты по итогам публичной защиты программ проголосовали за Ивана Некрасова.

Напомним, бывший руководитель департамента журналистики УрФУ Владимир Волкоморов покинул пост в начале октября 2022 года.