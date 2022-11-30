Разработчики "ВКонтакте" проводят для уральских школьников цифровые уроки

"Уроки цифры" проводят в свердловских школах в течение учебного года. Фото: Полина Зиновьева

Онлайн-занятие по видеотехнологиям подготовили ведущие специалисты "ВКонтакте" для школьников Свердловской области в рамках "Урока цифры". Разработчики рассказывают детям о том, как формируется лента видео и создаются визуальные эффекты.

Школьники учатся работать с видео на интерактивном тренажере. Он состоит из 50 задний, которые ориентированы на детей разных возрастов. Решая зачади, ученики изучают основы создания алгоритмов.

"Свердловская область активно участвует в проведении "Урока цифры". Это важно с точки зрения профориентации, ведь ребята могут получить знания от ведущих технологических компаний, получить новые навыки в сфере ИТ. В этом году восемь наших учеников стали призерами Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, в этом году "информатика и информационные технологии" стали вторым по популярности среди предметов по выбору у наших выпускников — информатику сдавали около четырех тысяч одиннадцатиклассников", — отметила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

"ВКонтакте" рассказали, что компания проводит обучающие уроки, чтобы знакомить школьников с востребованными направлениями информационных технологий.

"В этом году мы выбрали такой темой видеотехнологии: школьники потребляют миллиарды единиц видеоконтента и сами не замечают, как часто они сталкиваются с видео в повседневной жизни. Мы дали старт этой теме с нашей акции День IT-знаний, в которой приняли участие более 350 тысяч школьников по всей стране — они познакомились с видеотехнологиями и узнали о профессиях в этой сфере. Теперь ребята смогут закрепить полученные знания в формате интерактивных тренажеров в проекте "Урок цифры", — рассказал директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.

Цифровые уроки проводят в российских школах в течение учебного года. Онлайн-проект создан в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Школьники получают знания от специалистов известных IT-компаний.

Напомним, ранее ВЦИОМ назвал "ВКонтакте" — "VK Мессенджер" самой популярной площадкой для обсуждения вопросов учебного процесса среди школьников и педагогов.