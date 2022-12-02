В российские учебники по истории включат раздел о спецоперации

В курс школьной истории включат раздел о СВО. Фото: Павел Ворожцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школьные учебники по истории внесут раздел о специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Да, обязательно в учебниках это будет", — сказал глава Минпросвещения, сообщает РИА Новости.

Кравцов отметил, что разделы, посвященные теме СВО, уже есть в новых программах по истории. Они подписаны им и направлены в Министерство юстиции России.

Ранее стало известно, что Российское военно-историческое общество готово добавить в школьные программы материалы, касающиеся разбора причин спецоперации, а также включить данные о героях — участниках СВО и их подвигах.

Напомним, с 2023 года в школах России готовятся ввести курс начальной военной подготовки.