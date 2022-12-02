В российские учебники по истории включат раздел о спецоперации

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школьные учебники по истории внесут раздел о специальной военной операции (СВО) на Украине.
"Да, обязательно в учебниках это будет", — сказал глава Минпросвещения, сообщает РИА Новости.
Кравцов отметил, что разделы, посвященные теме СВО, уже есть в новых программах по истории. Они подписаны им и направлены в Министерство юстиции России.
Ранее стало известно, что Российское военно-историческое общество готово добавить в школьные программы материалы, касающиеся разбора причин спецоперации, а также включить данные о героях — участниках СВО и их подвигах.
Напомним, с 2023 года в школах России готовятся ввести курс начальной военной подготовки.