На Среднем Урале набирают инструкторов в Центр патриотического воспитания

В центре будут проходить учебные сборы, летние тематические смены и молодежные соревнования. Фото: Павел Ворожцов

На должность рассматриваются граждане России и Белоруссии от 30 до 45 лет. Соискатели должны иметь опыт службы в силовых и ведомственных структурах.

В числе других требований к претендентам — разряд по стрелковым или военно-прикладным видам спорта не ниже первого, пунктуальность, ответственность. Приветствуются умение работать с персональным компьютером, служба в спецподразделениях.

Претендентам на пост необходимо обращаться по телефону +7 902 268-05-81.

Ранее с инициативой о создании региональных отделений — центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи выступил Российский союз боевых искусств. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

Как напомнили в департаменте информполитики Свердловской области, в центре молодые люди будут проходить комплексную учебную программу, включающую в том числе патриотическое воспитание, историческое просвещение, военно-спортивную подготовку. Кроме того, на данной площадке будут проводиться летние тематические смены и соревнования.