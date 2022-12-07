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Общество / Образование
7 декабря 2022, 18:48

Свердловчан приглашают на общерегиональное родительское собрание

подкаст

В рамках мероприятия авторитетные эксперты МГУ им. М.В. Ломоносова расскажут о наиболее волнующих родителей вопросах. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Педагоги России"

Жителей Свердловской области приглашают принять участие в общерегиональном родительском собрании. Оно пройдет онлайн, в формате подкастов.

В рамках мероприятия авторитетные эксперты МГУ им. М.В. Ломоносова ответят на вопросы по важным для родителей темам. Спикеры расскажут о том, как отличить страх от тревожности, о вреде репетиторства, о том, как развивать таланты у ребенка, о мерах воспитательного воздействия и конфликтах в интернете.

Полные версии подкастов со спикерами будут доступны с 20 декабря 2022 года через telegram-канал "Большой родительский конгресс Свердловская область".

Областная газета Свердловской области

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