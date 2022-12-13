Владимир Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев

Правительство должно будет принять меры по популяризации героев истории России и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. Фото: кадр из мультфильма "Алеша Попович и Тугарин Змей"

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий РФ дал ряд поручений. В частности, Правительство должно будет принять меры по популяризации героев истории России и фольклора, отвечающих традиционным ценностям.

"Правительству РФ [поручено] принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления", — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за реализацию назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Президент установил срок исполнения требования до 15 мая 2023 года.

К тому же сроку кабмин совместно с Российской академией наук, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и обществом "Знание" должны будут подготовить доклад о механизмах популяризации современных научных знаний в молодежной среде.