Свердловских педагогов приглашают принять участие в программе "Земский учитель"

Воспользоваться правом на получение субсидий за переезд в 2023 году смогут 34 учителя. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале стартовала конкурсная программа "Земский учитель". Педагоги, которые переедут работать в малые города, поселки и деревни, получат от государства по 1 млн рублей в 2023 году.

Программа была разработана по поручению Президента РФ Владимира Путина и утверждена в Свердловской области губернатором Евгением Куйвашевым в 2019 году. Воспользоваться правом на получение субсидий за переезд в 2023 году смогут 34 учителя.

По словам первого замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нины Журавлевой, программа "Земский учитель" стала импульсом для привлечения педагогов в сельские школы. С момента запуска проекта в малые города и поселки отправились работать более 100 учителей, 48 из которых — в 2021 году.

Основная цель программы — обеспечить доступ к качественному образованию для детей в сельских территориях, что способствует достижению показателей нацпроекта "Образование". Выплаты от государства смогут получить педагоги, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города, с численностью проживающих до 50 тыс. человек. При этом педагог должен будет проработать в школе не менее 5 лет со дня заключения трудового договора.

Получателей выплат определяют в ходе конкурсного отбора. Участвовать в нем могут учителя в возрасте до 55 лет, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Прием документов на участие в конкурсе начнется 9 января, а закончится 17 апреля. Победители будут объявлены в конце мая.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и порядком его проведения можно на сайте регионального минобразования в рубрике "Земский учитель/Нормативные документы", а также по телефону (343) 368-42-61.